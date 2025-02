Sampdoria, Accardi: “Coda e Tutino hanno deluso? Facile dirlo oggi”

Pietro Accardi, direttore sportivo della Sampdoria, ha commentato in un’intervista ai microfoni di Tuttosport il rendimento di Massimo Coda e Gennaro Tutino, attaccanti della squadra blucerchiata arrivati in estate con grandi aspettative, ma finora deludenti in termini realizzativi.

“Hanno deluso? Facile dirlo oggi – dice – . Se questi giocatori hanno fatto bene altrove mi devo chiedere se il contesto interno fosse quello giusto. Coda è a due gol dal record di B, in estate Tutino ha rinunciato alla A per venire qui. Sfido chiunque a dire erano un problema“.

Il d.s. ha inoltre analizzato il mercato invernale della squadra ligure, caratterizzato da tante partenze e altrettanti arrivi: “Tanti cambi obbligati, come per gli infortuni in difesa o per quelli dei portieri Ghidotti e Perisan. Poi era opportuno adattare la rosa al calcio di Semplici“.





