Oratorio San Vincenzo, la favola del futsal: dal quartiere alla C2, il sogno continua

Una realtà in crescita, un punto di riferimento per il quartiere San Lorenzo, un gruppo di giovani che insegue un sogno. L’Oratorio San Vincenzo è più di una semplice squadra di calcio a 5 che sta disputando un ottimo campionato di C2, alla prima esperienza in questa categoria.

Sport, aggregazione e un sogno che cresce

L’Oratorio è ormai una realtà consolidata del quartiere San Lorenzo. Il pallone è solo uno strumento di aggregazione: ogni giorno, centinaia di ragazzi trascorrono ore nei campetti di via dei Quartieri, trovando un ambiente educante e accogliente. Padre Calogero è la ‘mente’ e accanto a lui ci sono tante persone volenterose che dedicano il loro tempo alla formazione dei giovani, uno su tutti l’imprescindibile Carmelo Guzzo, anima e cuore dell’Oratorio.

In questo contesto è nata la squadra di calcio a 5, che partecipa ai campionati FIGC da tre stagioni. Composta da ragazzi provenienti da tutta Palermo, è un punto di riferimento per i giovanissimi che iniziano l’attività ludico-ricreativa e vogliono poi misurarsi nei tornei dilettantistici.





Dopo un primo anno sperimentale, Mario Ferrante, giovane imprenditore, ha deciso di investire nella squadra, garantendo sostegno economico e gestionale. Nella scorsa stagione, con Marco De Francisci in panchina, l’Oratorio ha conquistato una storica promozione in Serie C2 vincendo i playoff.

Debutto da protagonista in C2

Per la prima volta, il nome “Oratorio San Vincenzo” figura in C2. E i ragazzi stanno rispondendo alla grande: al debutto nella categoria, i biancazzurri sono quinti dopo 17 giornate, in piena corsa playoff e a -10 dalla vetta. Il bilancio è di nove vittorie, due pareggi e sei sconfitte, con il miglior attacco del Girone A. Una squadra che ha sovvertito i pronostici e vuole continuare a sognare.

Un gruppo formato da giovani talenti con un futuro nel futsal, affiancati da giocatori più esperti. La squadra è allenata da Matteo Cicero, vero ‘tuttofare’ dell’Oratorio e perno del progetto, con il supporto del prof. Giovanni Cusimano e di Mario Ferrante, sempre presente e attento.

Un progetto che guarda al futuro

L’Oratorio San Vincenzo dimostra che con impegno, organizzazione e passione si possono raggiungere traguardi importanti. La promozione in C2 è solo un passo: l’obiettivo resta creare un ambiente in cui i giovani possano crescere, migliorarsi e costruire qualcosa di solido. Con una squadra competitiva e un gruppo affiatato, l’Oratorio si conferma un punto di riferimento per il quartiere San Lorenzo e una realtà in crescita nel futsal palermitano.

