Andrea Mantovani, ex difensore del Palermo, è stato un punto fermo del Novara di Roberto Boscaglia nella stagione 2016/17. La squadra piemontese, in quel campionato, arrivò a ridosso della zona playoff.

Intervistato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, Mantovani fa un plauso al Palermo per la scelta: “Essendo siciliano può sempre dare qualcosa in più alla causa rosanero. È un allenatore preparato, ambizioso, quello che serve per una piazza come Palermo”.





“Lo conosco bene – continua – e sa qual è l’obiettivo del Palermo. Penso che abbia le capacità per fare molto bene già a partire da quest’anno, nonostante si trovi in un girone parecchio complicato. A Novara è partito col 4-3-1-2, poi è passato alla difesa a tre. Boscaglia è un tecnico che sa adattarsi“.

E sulla difficoltà del Girone C, dice: “Oltre al Palermo penso a piazze come Bari e Catania, ma anche il Trapani, il Catanzaro e la Ternana. Sarà dura“.

