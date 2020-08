Trovato un positivo al Covid-19 nel Marina di Ragusa. La squadra, staff medico e tecnico si fermano e andranno, quindi, in quarantena. Come raccontato dal Giornale di Sicilia, il calciatore, un giovane Under, si era autonomamente sottoposto ad un tampone, poi il primo allenamento con la squadra siciliana.

In seguito, però, sono arrivati i risultati e la conferma del contagio. Inoltre, il presidente Franco Postorino, il direttore generale Nunzio Calogero ed il direttore sportivo Cesare Sorbo avevano dato il benvenuto al gruppo di calciatori che poi sono stati in contatti con il tecnico Salvo Utro e il suo team per il primo allenamento della stagione.





L’Asp di Ragusa ha disposto la messa in quarantena di tutti i presenti nel pomeriggio presso la struttura sportiva. Ecco le parole del direttore generale Nunzio Calogero: “Non è il caso di creare allarmismo. Abbiamo avviato i protocolli del caso che prevedono innanzitutto l’isolamento per i calciatori, tamponi per e un costante monitoraggio”.

LEGGI ANCHE

MERCATO PALERMO, IN ARRIVO RIZZO

IL PALERMO E LE LISTE: “SACRIFICATI” KRAJA E LANGELLA