Il Palermo ha trovato il laterale difensivo che cercava. Nei prossimi giorni, infatti, è atteso in città Alberto Rizzo, esterno sinistro classe 1997 che nell’ultima stagione ha giocato nel Cittadella, in Serie B.

Secondo quanto riportato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, Rizzo si è svincolato dal Cittadella e ha trovato l’accordo col Palermo per un contratto biennale, così come Ivan Marconi, che firmerà nelle prossime ore.





Rizzo è nato a Erice e ha giocato con la maglia del Trapani nella stagione 2017/18, in Serie C, collezionando 30 presenze. L’esterno difensivo si è poi trasferito al Cittadella, ma negli ultimi due anni in B ha giocato solo 20 partite.

Con questi due innesti, la difesa dovrebbe essere completata. Si continua a lavorare per il centrocampo, dove l’obiettivo è Agazzi del Livorno; il sogno, invece, è Mazzitelli del Sassuolo. Per l’attacco, sempre calda la pista che porta a Marsura.

