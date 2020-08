Masimiliano Doda, Andrea Silipo e Lorenzo Lucca sono attesi oggi a Palermo per le visite mediche, l’ultima tornata per i giocatori rosa. Si deve attendere ancora, infatti, per Fallani e Peretti, gli altri due under annunciati da Sagramola.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che il Palermo sta predisponendo tutte le necessarie misure per rispettare il protocollo FIGC in vista del ritiro.





Tutti i componenti del gruppo squadra, infatti, dopo le visite mediche, si devono sottoporre a due tamponi nel giro di quattro giorni e il primo esame per i rosa è in programma domani.

Nel caso in cui dovesse trovarsi un “positivo” al Covid nel Palermo, quest’ultimo verrà messo in quarantena senza che ciò possa interrompere gli allenamenti della squadra. Nel gruppo squadra sono compresi anche gli staff (tecnico e medico).

