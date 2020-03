Malaury Martin, in un’intervista concessa a Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, racconta la sua esperienza in questi giorni difficili lontano dalla sua famiglia, ma sempre con il sorriso.

“È una situazione brutta per tutti – afferma – . L’Italia è in difficoltà e per me è difficile perché la mia famiglia è lontana. Dobbiamo rimanere forti, tutti quanti. Cerco di vedere il più possibili i miei figli tramite Whatsapp”.







Martin parla della scelta dei rosa di continuarsi ad allenare: “Dobbiamo rimanere concentrati sull’obiettivo, è chiaro che abbiamo adottato delle misure per evitare che ci sia il rischio di un contagio, ma qui bisogna restare focalizzati sul lavoro. Secondo me, questo è d’aiuto per tutti i ragazzi. Venire ad allenarsi rende meno difficile questo periodo“.

Il centrocampista francese si esprime anche sulla reazione di Palermo all’emergenza Coronavirus: “Devo dire di essere felice, vedo che la gente ha preso sul serio questa emergenza. Non si vede nessuno in giro. Mi auguro che tutti rispettino le regole”.

