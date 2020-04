Il responsabile sanitario del Palermo, Roberto Matracia, è stato intervistato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia e ha parlato dell’orientamento della società rosanero in caso di ripartenza del campionato.

“Il Palermo vuole riprendere a giocare – afferma – perché è giusto conquistare i propri obiettivi sul campo, ma è ancor più giusto tutelare gli atleti e le persone che staranno accanto ai calciatori in questa ripresa. Il protocollo non è ancora ufficiale e subirà delle variazioni; il Palermo si atterrà alle disposizioni della Federazione“.







La FIGC, quindi, in caso di decisione affermativa alla ripartenza del calcio dilettantistico, dovrebbe fornire delle indicazioni specifiche. Il medico sociale del Palermo, però, è chiato: non possono esserci differenze tra professionisti e dilettanti. “Dal punto di vista tecnico- dice – c’è una discriminazione tra giocatori di Serie A e di D, ma dal punto di vista sanitario Dybala per la Juventus ha la stessa importanza di Martin per il Palermo“.

Il piano del Palermo, in caso di rientro, è già predisposto: “Abbiamo individuato l’albergo per il ritiro, Casena dei Colli. Si potrebbe avere il supporto del Centro Andros e dell’ospedale Villa Sofia. Per noi non è un problema adeguarci al protocollo dei professionisti“

