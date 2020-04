Una debacle pesante che annientò le speranze di promozione diretta in Serie A per il Palermo. Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, ricorda la partita del 27 aprile 2018, Venezia – Palermo, finito 3 – 0 per gli uomini di Inzaghi.

Un Palermo spazzato via dal campo, anche se orfano di due big come Coronado e Nestorovski. Di lì a poco sarebbe arrivato l’esonero per Bruno Tedino, da mesi sfiduciato da Zamparini. Con l’addio dell’allenatore ex Pordenone si consumò anche quello di Adriano Bacconi.







L’ex consulente tecnico della Nazionale era stato scelto come stretto collaboratore di Tedino ma la sua avventura in terra sicula è durata solo 4 giorni.

Non servì nemmeno gioire per le disgrazie altrui dato che Parma e Frosinone, dirette concorrenti dei rosa, persero contro Pro Vecelli e Cesena, mantenendo invariata la classifica. Zamparini aveva già deciso per l’esonero e chiamò Stellone al posto di Tedino.

