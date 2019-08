Ultimi ritocchi in arrivo dal mercato e alcune conferme in vista della stagione. Il Palermo si avvicina sempre più alla linea del traguardo sul fronte della costruzione della squadra e dopo la firma di Crivello ora nel mirino c’è l’attaccante della Pro Vercelli Gianmario Comi.

MICCOLI SÌ, MICCOLI NO: PALERMO SI DIVIDE

Come riportato dal Giornale di Sicilia, l’obiettivo del Palermo è un attaccante over e Comi (classe 1992) è il profilo attualmente in cima alla lista: i contatti tra le parti vanno avanti, ma la trattativa vive una fase di stallo. Il nodo principale è infatti l’ingaggio, con alcune cifre da limare in un prossimo incontro. Il Palermo dovrà superare la concorrenza delle squadre di Serie C e gli eventuali rilanci alla propria offerta.

Nel frattempo si deciderà a breve il futuro dei giocatori in prova: il destino di Ferrante e Martin sembra segnato, con il primo verso il taglio e il secondo che ha convinto tutti e viaggia spedito verso la conferma. La conferma dovrebbe arrivare anche per Dellafiore, Marong e Corsino; l’ultima parola spetta allo staff tecnico e dovrebbe arrivare dopo l’amichevole con il Geraci.

