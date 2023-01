MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Uno degli obiettivi di mercato del Palermo è un attaccante da affiancare a Matteo Brunori. Il d.s. Leandro Rinaudo, coadiuvato da Luciano Zavagno, sta sondando varie soluzioni.

La necessità di trovare un attaccante è in primis dovuta al cambio tattico operato da Eugenio Corini nelle ultime settimane. Il tecnico, infatti, ha trasformato il suo 4-3-3 in un 4-4-2 o un 3-5-2 ‘ibrido’, schierando Di Mariano molto più centrale e vicino a Brunori. Banalmente serve anche un giocatore più propenso a far gol, i numeri del Palermo (non considerando il capitano) sono emblematici in tal senso.

Le piste più ‘calde’, come riportato anche da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, rimangono sempre Seck del Torino e Tutino del Parma. Per il momento, però, il Palermo ha fatto solo sondaggi, siamo all’inizio del calciomercato e si sta aspettando qualche occasione visto l’imminente partenza del ‘valzer’ degli attaccanti.

In uscita, invece, il Palermo si sta muovendo per completare il trasferimento di Masimiliano Doda all’Imolese. Il giovane difensore ha le valigie in mano e la cessione dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore.

