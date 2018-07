Ancora mercato. Il Palermo prosegue la preparazione nel ritiro estivo di Sappada in Friuli, ma Rino Foschi (tra un colloquio e l’altro con Zamparini e Tedino) porta avanti le trattative: Puscas e la priorità per l’attacco, ma c’è grande interesse anche in difesa ed il nome è quello di Riccardo Marchizza.

DIRITTI TV: ACCORDO A UN PASSO FRA SKY E DAZN

Marchizza è un difensore centrale classe 1998 di proprietà del Sassuolo, cresciuto nel settore giovanile della Roma e che lo scorso anno ha vissuto la sua prima esperienza da professionista in prestito all’Avellino (18 presenze per lui in Irpinia la scorsa stagione).

MERCATO PALERMO: PUSCAS A UN PASSO

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il Palermo dovrà vincere la concorrenza del Crotone: entrambe hanno fatto una richiesta ufficiale al Sassuolo per un prestito annuale, ma i calabresi sembrano in vantaggio per il giocatore.

LEGGI ANCHE

PALERMO, ZAMPARINI: “IL PROPRIETARIO SONO IO”

BRIGNOLI: “MI MANDA VIVIANO”

MAZZOTTA: “PALERMO MERITA LA SERIE A”