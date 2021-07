MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il nuovo attaccante Palermo, con tutta probabilità, non sarà Pietro Cianci. È saltato, infatti, l’incontro con l’agente del giocatore dopo che sono sorte delle divergenze col Teramo, che ne detiene il cartellino. La dirigenza rosa, così, vira con decisione su Matteo Brunori Sandri.

Come riportato da Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia, Brunori ha richieste dalla Serie B ma ha messo il Palermo sullo stesso piano e la trattativa sembra molto ben avviata con la Juventus. Dovrebbe essere l’ex Entella l’uomo giusto per l’attacco pensato da Filippi.

Brunori è una prima punta di movimento, bravo dentro l’area di rigore ma anche nella costruzione dell’azione, ha caratteristiche diverse rispetto a Cianci o Lucca, il giocatore che dovrebbe sostituire nello scacchiere rosa. Nell’ultima stagione, l’attaccante nato in Brasile (ma con la cittadinanza italiana) ha giocato 31 partite in Serie B con l’Entella, segnando tre gol.

Il probabile arrivo di Brunori, e la presenza in rosa di Soleri, esclude l’arrivo di un’altra prima punta, almeno per il momento. Niente da fare, quindi, per Cianci, che ora sembra destinato ad andare al Padova.

