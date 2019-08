Il Palermo punta al ritorno di Gianvito Misuraca. La nuova società rosanero, dopo la firma del tecnico Rosario Pergolizzi, chiama a raccolta alcuni degli ex giovanili rosanero e nel mirino c’è anche l’ex trequartista della Primavera dello scudetto: un nome quantomai illustre per la Serie D visto che Misuraca ha ottenuto un paio di mesi fa la promozione in B col Pordenone.

PERGOLIZZI “SPONSORIZZATO” DAI SUOI ALLIEVI

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’idea c’è ma bisognerà sicuramente fare dei sacrifici sul piano economico e convincere il giocatore visto che Misuraca (classe 1990) ha ancora due anni di contratto a Pordenone con la prospettiva di giocare in Serie B nella prossima stagione.

Dall’altro lato la società di Mirri e Di Piazza vorrebbe però far leva sugli aspetti emotivi e dare un ruolo di primo piano a colui che (proprio con Pergolizzi in panchina) era stato uno dei trascinatori dei rosanero verso la conquista dello scudetto Primavera, prima di iniziare una lunga carriera tra il Triveneto (Vicenza e Bassano Virtus), la Toscana (Grosseto e Pisa), con anche uno sconfinamento in Slovenia (Gorica).

