Il mercato del Palermo ruota intorno a La Gumina. Al centro delle attenzioni è sempre il nome dell’attaccante palermitano, corteggiato da diverse squadre di Serie A e in particolare (nelle ultime ore) dall’Atalanta che dopo alcuni sondaggi potrebbe tentare la carta della contropartita tecnica per ottenere uno sconto (La Gumina è valutato tra gli 8 e i 10 milioni, ndr.).

A riportare l’indiscrezione è il Giornale di Sicilia, che sottolinea come La Gumina goda delle “recensioni” positive di Giovanni Bosi, ex tecnico della Primavera rosanero e attuale tecnico della under 17 orobica. Ecco allora che nella corsa a La Gumina potrebbe spuntare il nome di Luca Vido (attaccante classe 1997 – due gol e tre assist in 17 presenze nel suo anno di prestito a Cittadella). Sempre attiva anche la Sampdoria che potrebbe mettere sul piatto l’eventuale rinnovo del prestito di Rolando o il suo riscatto (fissato a due milioni).

Gli altri fronti caldi sono difesa ed esuberi. Struna ha offerte in Germania, ma è corteggiato anche dal Chievo, mentre per Rajkovic la situazione è molto complessa: il serbo ha ancora due anni di contratto e senza la sua cessione bisognerà trovare un accordo con il giocatore per una nuova spalmatura dell’ingaggio o in estrema ipotesi la risoluzione del contratto. Da valutare poi le posizioni di chi rienterà dal prestito in caso di ridimensionamento (Embalo, Lo Faso, Toscano, Bentivegna e Ruggiero).

