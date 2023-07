MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il mercato di Serie B entra nel vivo tra ufficialità e trattative ancora in corso: diverse squadre sono scatenate nel tentativo di rinforzarsi in vista dell’inizio di campionato, non più lontanissimo.

Vincenzo Millico è un nuovo calciatore dell’Ascoli: il calciatore era svincolato dopo aver giocato al Cagliari. Ghion dovrebbe rimanere a Catanzaro almeno per un altro anno, il club calabrese avrebbe trovato l’accordo con il Sassuolo per un prestito secco; Marco Nasti sarà un nuovo calciatore del Bari, il centravanti del Milan al centro di molte voci di mercato si accaserà in Puglia.

Il Como ha ufficializzato l’arrivo di Semper, mentre la Cremonese avrebbe messo gli occhi su Bertolacci, calciatore che al momento gioca in Turchia.

