Cesare Bovo a Lecce. L’ex difensore rosanero dopo essersi svincolato dal Pescara alla scadenza del contratto lo scorso 30 giugno ha scelto di fare ritorno nel club pugliese, promosso in Serie B nella scorsa stagione. Per un suo tesseramento però (riporta Gianluca di Marzio) saranno decisive le valutazioni dei medici sulle sue condizioni fisiche.

Da domani, dunque, il giocatore si allenerà con la squadra pugliese (decimata nel repartoa arretrato), agli ordini di un altro ex rosanero Fabio Liverani, attuale tecnico del Lecce nonché ex compagno di squadra in rosanero del difensor tra il 2008 ed il 2011.

Per Bovo si tratterebbe di un ritorno in Puglia a distanza di quasi 15 anni, dopo la prima esperienza tra il 2002 ed il 2004 (32 presenze complessive e 2 reti) nella squadra che lo fece esordire in un campionato professionistico (prima del suo arrivo a Lecce nel 2002 infatti Bovo aveva collezionato solo una breve apparizione in Coppa Italia con la maglia della Roma).

