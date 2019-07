L’Acireale comincia il suo ritiro precampionato a Torre del Grifo. Ieri la squadra allenata dal mister Pagana ha iniziato il ritiro nonostante la rosa non sia ancora completa. In rosa sono presenti solamente 2 difensori, mentre a centrocampo ci sono solamente giocatori che rientrano nella categoria under e che affiancano l’esperto Tuninetti.

Come riportato dal Giornale Di Sicilia, la società ha chiuso intanto per gli arrivi dei due gemelli Joao Pedro e Paulo Souza, entrambi centrocampisti classe 1999, dalla seconda divisione portoghese. Due acquisti di prospettiva ma che potranno ritagliarsi, fin da subito visto la scarsa ampiezza della rosa, due posti da protagonisti.

In attacco al momento è presente invece soltanto capitan Savanarola, a cui potrà aggiungersi presto De Felice ex della Sicula Leonzio. Nelle prossime ore però la squadra siciliana potrebbe mettere a segno altri colpi come il portiere Pitarresi classe 2001 e Rao classe 2000.

