Messina, il presidente Alaimo: “La retrocessione sarebbe una grandissima delusione”

Stefano Alaimo, nuovo presidente del Messina, è intervenuto negli studi di Rtp per stilare un bilancio del suo primo mese nella società giallorossa.

“Dobbiamo pensare soltanto alla salvezza, anche per scaramanzia. La retrocessione? Sarebbe una grandissima delusione. Faremo di tutto per evitarla”, afferma Alaimo in merito agli obiettivi stagionali.

“Sono molto soddisfatto e sono sempre presente, ho preso a cuore questa situazione – dice – . Mi trovo bene in città, dove mi sono trasferito e sono stato accolto al meglio. I tifosi mi fermano per strada, sono contenti e questo mi rende felice”.





Alaimo ha espresso soddisfazione riguardo il mercato di gennaio: “Abbiamo svolto un bel lavoro durante il calciomercato, che è più complicato di quello estivo, grazie allo straordinario impegno del direttore sportivo Domenico Roma, che ha lavorato anche di notte per raggiungere gli obiettivi prefissati. Abbiamo ingaggiato i calciatori che avevamo individuato, rinnovando soprattutto l’attacco”.

