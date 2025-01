Messina, il presidente Alaimo: “Modica non proseguirà con noi, guardiamo avanti”

Il presidente del Messina Stefano Alaimo ha parlato in conferenza stampa del futuro della panchina del club in seguito alle dimissioni di Giacomo Modica.

“Modica ha deciso di non proseguire – afferma, parole riportate da tempostretto.it -, e noi ci siamo mossi subito per individuare chi potrà prendere il suo posto. Entro la giornata annunceremo il nome del nuovo allenatore. Domenico Roma non è qui con me perché è impegnato a valutare le opzioni disponibili, e potrebbe comunicarmi l’informazione proprio mentre sto parlando con voi”.

“Speravamo che accettasse di continuare con noi, ma ha scelto di non farlo. In questo momento non sarebbe corretto puntare su un allenatore che non si sposi con la nostra visione e con ciò che Modica aveva avviato. Ora guardiamo avanti, con determinazione e fiducia”.