Palermo – Frosinone, il dato degli spettatori al “Barbera”

Si mantiene sui 20mila il dato degli spettatori al “Barbera”. Per Palermo – Frosinone sono stati emessi 20.556 titoli, con 6.876 biglietti venduti.

In occasione della sfida tra Palermo e Südtirol, erano stati emessi 20.428 titoli d’ingresso, suddivisi in 13.680 abbonamenti e 6.748 biglietti venduti. Un dato in lieve calo rispetto alla gara casalinga contro il Sassuolo, per cui i titoli staccati erano stati 23.172.

Nonostante il buon seguito, il record stagionale di presenze al “Renzo Barbera” resta ancora lontano: la partita più seguita in campionato è stata Palermo – Cosenza, con 25.787 spettatori sugli spalti.





All’estremo opposto si colloca Palermo – Modena, che ha registrato il dato più basso della stagione: solo 16.645 spettatori totali, di cui 2.965 biglietti venduti al di fuori degli abbonamenti. Il club rosanero continua a beneficiare di una base solida di tifosi, ma le fluttuazioni nelle presenze allo stadio riflettono l’andamento della squadra.

Il dato degli spettatori

Totale biglietti: 6.876

Ospiti: 0

Abbonamenti: 13.680

Totale titoli emessi: 20.556

