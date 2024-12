Milan, esonerato Fonseca: al suo posto arriva Sergio Conceiçao

Il Milan ha deciso di esonerare Paulo Fonseca. L’addio è arrivato dopo la sfida con la Roma, in un intreccio curioso visto il passato dell’allenatore con i giallorossi. La decisione è maturata a causa della perdita di fiducia da parte della società, acuita dai troppi punti di distacco dalle prime della classe e da una classifica che vede il Milan all’ottavo posto, dietro squadre come Lazio, Fiorentina, Juventus e Bologna.

Fonseca ha alternato vittorie di prestigio contro Inter e Real Madrid a pareggi rocamboleschi e troppe sconfitte contro avversari sulla carta inferiori. Il destino dell’allenatore sembrava segnato: sarebbe stato esonerato in caso di sconfitta nel derby o nella gara pre-natalizia contro il Verona. La società non poteva più tollerare una situazione così precaria.

Al suo posto arriverà Sergio Conceiçao, portoghese come Fonseca, fermo dopo la separazione dal Porto, club che ha guidato dal 2017 vincendo tre campionati in sette stagioni. Già in estate c’erano stati contatti tra il Milan e Conceiçao, ma alla fine la dirigenza aveva optato per Fonseca. Ora, con l’appoggio di Cardinale e dell’area tecnica, il Milan ha deciso di puntare su un allenatore dal carattere deciso e dal curriculum vincente, capace di ottenere risultati costanti in Europa e di trasmettere determinazione alla squadra.





Conceiçao, che ha già rifiutato offerte dal Wolverhampton e dal Brasile, ha firmato un accordo fino al 2026 con opzione. Fonseca lascia con un bilancio di 12 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, numeri inferiori alle aspettative di inizio stagione. Partite come il 2 – 1 subito dal Parma, il 2 – 2 con la Lazio e il 3 – 3 contro il Cagliari hanno compromesso il percorso in campionato.

In Europa, invece, il Milan ha mostrato segnali di ripresa. Dopo due sconfitte iniziali contro Liverpool e Leverkusen, la squadra ha reagito vincendo contro un Real Madrid opaco, ma comunque ricco di talento, conquistando così una storica vittoria al Bernabeu. Tuttavia, con lo scudetto ormai lontano e la qualificazione alla Champions compromessa, Fonseca non avrà l’opportunità di giocarsi la Supercoppa, un trofeo che avrebbe potuto dare un senso a una stagione complessa e piena di rimpianti.