Paolo Maldini punta Frederic Massara come nuovo direttore sportivo del club rossonero. Dopo il no definitivo da parte di Igli Tare che ha scelto di proseguire alla Lazio, il nuovo direttore tecnico del Milan sta cercando di convincere l’ex dirigente di Palermo e Roma.

Massara – secondo Sky Sport – è stato individuato come uno dei profili dirigenziali migliori per il nuovo corso rossonero: Maldini ha scelto lui come e si tratta per arrivare ad un accordo nel più breve tempo possibile.

