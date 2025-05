Modena, Catellani: “Nuovo allenatore? Cerchiamo l’ideale per il nostro progetto”

Andrea Catellani, presidente del Modena, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta di Modena per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa, che ha visto i canarini chiudere al nono posto in classifica, e per iniziare a delineare il futuro del club. Tra i temi affrontati, anche quello della scelta del nuovo allenatore.

“Stiamo cercando il tecnico ideale per il nostro progetto e per le caratteristiche della rosa attuale – ha spiegato Catellani -. La fretta è cattiva consigliera. Siamo in una fase di analisi: le idee sono chiare, ma vogliamo prenderci il tempo necessario per fare una scelta che sarà determinante nella programmazione futura.”

Secondo le prime indiscrezioni riportate da parlandodisport.it, tra i possibili candidati per prendere il posto di Paolo Mandelli ci sarebbe Alessio Dionisi, reduce da una stagione deludente con il Palermo, culminata al primo turno preliminare dei playoff contro la Juve Stabia.





