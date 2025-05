Sampdoria ‘aiutata’ dalla FIGC? La nota: “Smentiamo le ricostruzioni e le illazioni”

Dopo giorni di voci insistenti e ricostruzioni giornalistiche che ipotizzavano presunti favoritismi da parte della FIGC nei confronti della Sampdoria, è arrivata la ferma smentita da parte del club blucerchiato. In una nota ufficiale, la società ha respinto con decisione ogni accusa, definendo “false e gravemente diffamatorie” le affermazioni circolate sulla stampa, ritenute lesive non solo per la Sampdoria, ma anche per le istituzioni coinvolte.

La Samp ha ribadito di aver sempre agito nel pieno rispetto delle normative, sottolineando che l’intero processo di ristrutturazione del debito si è svolto sotto la supervisione del Tribunale di Genova, di un esperto indipendente e della Co.Vi.So.C. Nessun trattamento di favore, né formale né informale, sarebbe mai stato richiesto né ottenuto. Il club ha anche evidenziato che tutti i pagamenti previsti dal piano di ristrutturazione sono stati eseguiti nei tempi stabiliti e che l’iscrizione al campionato di Serie B 2023/24 è avvenuta solo dopo la regolarizzazione della posizione fiscale, certificata dall’Agenzia delle Entrate.

La nota della FIGC

La risposta della FIGC non si è fatta attendere. Anche la Federazione ha diffuso un comunicato in cui nega con forza ogni coinvolgimento in decisioni legate al trust della Sampdoria o all’approvazione degli accordi con l’Agenzia delle Entrate. “È completamente falso“, si legge nella nota, che la FIGC abbia avallato qualsiasi operazione di questo tipo. La Federazione ha chiarito che il suo ruolo si limita alla verifica di onorabilità e requisiti finanziari attraverso i propri organi (Coaps e Covisoc), e che ogni accordo fiscale è di competenza esclusiva delle società interessate e dell’Amministrazione finanziaria.





Sia la Sampdoria che la FIGC hanno annunciato di aver dato mandato ai propri legali per tutelare la rispettiva onorabilità nelle sedi opportune. Entrambe le parti rifiutano qualsiasi accusa di favoritismi, ribadendo che l’applicazione delle regole e delle sanzioni è frutto di un percorso trasparente e conforme all’ordinamento.

