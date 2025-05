Serie B, da Vazquez a Di Chiara: i giocatori più interessanti col contratto in scadenza a giugno

In attesa della conclusione dei playoff di Serie B e in mezzo alle polemiche legate alla questione playout, per molte squadre della cadetteria è già tempo di guardare al futuro. Un aspetto da tenere sotto stretta osservazione è sicuramente quello dei contratti in scadenza a giugno: sono diversi, infatti, i giocatori destinati a diventare appetibili sul mercato come potenziali rinforzi per numerosi club in cerca di occasioni a costo zero.

I migliori giocatori in scadenza

Tra i profili più blasonati spicca quello di Franco Vázquez. L’argentino, nonostante una stagione condizionata dalle otto giornate di squalifica legate al “caso Dorval”, ha comunque inciso con nove gol e tre assist in 27 presenze. Il contratto del 36enne scadrà il 30 giugno 2025, ma il suo futuro resta in bilico. Il rinnovo non è scontato e molto dipenderà dalla categoria in cui giocherà il club di Stroppa nella prossima stagione. Inoltre, un primo prolungamento automatico, previsto al momento del suo arrivo, è già scattato lo scorso anno.

Restando in casa Cremonese, è in scadenza anche il contratto del difensore centrale Luca Ravanelli, classe 1997. Anche per lui il futuro sarà da valutare attentamente al termine degli impegni stagionali. Tra i giocatori col contratto in scadenza a giugno 2025 c’è anche Gianluca Di Chiara. Il terzino sinistro, palermitano di nascita, sembra destinato a non rinnovare col Frosinone, complice anche l’esser finito fuori rosa durante la stagione.





In scadenza anche Lorenzo Bertola, difensore dello Spezia già da tempo nel mirino di diversi club, anche di categorie superiori. Tra i profili in scadenza figura inoltre Ettore Gliozzi, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative con il Modena: 4 gol e 2 assist in 24 presenze. Infine, possibile addio anche per Roberto Soriano, che potrebbe non restare alla Salernitana, aprendo la strada a nuove opportunità in Serie B.

