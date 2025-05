Serie A, La Penna designato per il match che deciderà le sorti del campionato

È Federico La Penna della sezione di Roma l’arbitro designato per Napoli – Cagliari, match destinato a decidere le sorti del campionato e in programma venerdì 23 maggio alle ore 20.45. I partenopei, attualmente un punto sopra l’Inter di Simone Inzaghi, avranno l’occasione di conquistare il quarto scudetto della loro storia con una vittoria contro un Cagliari già salvo.

Il fischietto classe 1983 non gode di grande considerazione tra i tifosi del Palermo, a causa degli episodi controversi nella finale di ritorno dei playoff tra Palermo e Frosinone nella stagione 2017-2018. Da allora, La Penna non ha più arbitrato una partita del club di Viale del Fante.

Per questa delicata sfida scudetto, che gli uomini di Conte dovranno necessariamente vincere – o pareggiare, sperando in un contemporaneo pareggio o in una sconfitta dell’Inter a Como – La Penna sarà affiancato dagli assistenti Giallatini e Colarossi. Il quarto uomo sarà Marchetti, mentre al VAR ci sarà Paterna, con il palermitano Abisso AVAR.





NAPOLI – CAGLIARI Venerdì 23/05 h.20.45

LA PENNA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: MARCHETTI

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO

