Alessio Dionisi sceglie ancora il 4-3-3 per la gara contro il Modena ma sono diverse le novità di formazione. In difesa ci sono Diakité e Ceccaroni sulle fasce, mentre a centrocampo sono stati scelti Segre, Gomes e Verre, con Ranocchia in panchina. Il tridente d’attacco è formato da Insigne, Henry e Di Francesco, totalmente rivoluzionato rispetto alla partita persa con la Salernitana.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle 15)

MODENA (4-2-3-1): 26 Gagno (Cap.); 25 Dellavalle, 19 Zaro, 23 Caldara, 18 Di Pardo; 8 Santoro, 5 Battistella; 21 Bozhanaj, 10 Palumbo, 27 Idrissi; 90 Abiuso.

A disposizione: 1 Sassi, 78 Bagheria, 2 Beyuku, 4 Pergreffi, 6 Magnino, 7 Duca, 9 Gliozzi, 16 Gerli, 24 Oliva, 29 Cotali, 31 Botteghin, 33 Cauz.

Allenatore: Bisoli.

PALERMO (4-3-3): 1 Desplanches; 23 Diakité, 4 Baniya, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni; 8 Segre (Cap.), 6 Gomes, 26 Verre; 11 Insigne, 20 Henry, 17 Di Francesco.

A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 7 Di Mariano, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 21 Le Douaron, 25 Buttaro.

Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Rapuano (Rimini).

AA1: Politi (Lecce).

AA2: Bitonti (Bologna).

IV UFFICIALE: Picardi (Viareggio).

VAR: Maggioni (Lecco).

AVAR: Gariglio (Pinerolo).

