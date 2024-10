Sabatini: “Il Palermo giocava in modo sublime, ma Zamparini si lamentava di tutto”

Walter Sabatini ha lasciato un segno indelebile durante la sua esperienza al Palermo, dove ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo dal 2008 al 2010. In quel periodo, la squadra siciliana ha vissuto una delle sue stagioni più brillanti, valorizzando talenti di livello internazionale come Javier Pastore, Josip Iličič e Abel Hernández.

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Sabatini è tornato a parlare della sua esperienza al Palermo: “Zamparini era meraviglioso ma mi ha spaccato la schiena, viveva un suo calcio tormentato. Quel Palermo giocava in modo sublime ma lui si lamentava di tutto, allora gli chiesi cosa gli mancasse per essere felice: “Mi manca che lei e l’allenatore vi leviate dalle scatole” rispose”.

Sulla sue attuali condizioni di salute, dice: “Sono un malato cronico ai polmoni e ai bronchi e ho due stent al cuore. Le mie giornate sono pigre, ritmi alti non ne posso tenere. Quando esco lo faccio con la sedia a rotelle, perché mi si è spostata una vertebra e dopo la cementificazione mi ero montato la testa e sono scivolato dal letto, fratturandomi il femore. Sono tutto rotto, ma il vero problema resta il respiro: per parlare senza affaticarmi devo usare l’ossigeno”.

Sabatini ha le idee chiare sul suo prossimo futuro: “Non sono uno che si ritirerà: devo morire e non succederà neanche quello, non per ora. Il cervello non mi permetterebbe il ritiro. Aspetto ancora qualcosa dal calcio: devo prendere e dare. Anche se il calcio mi ha devastato”.

LEGGI ANCHE

MODENA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI