Modena – Palermo, il meteo della partita: possibili temporali e grandinate

Modena – Palermo si giocherà sotto una pioggia battente. Sono queste le previsioni meteo per la partita, che al momento non è a rischio rinvio, anche se non sono escluse novità dell’ultimo minuto.

Oggi, sabato 19 ottobre 2024, il meteo a Modena sarà dominato da un clima instabile, caratterizzato da piogge persistenti e cielo coperto per gran parte della giornata. La mattinata sarà segnata da nebbia e precipitazioni leggere, che si intensificheranno gradualmente. Le temperature oscilleranno tra i 16°C e i 18°C, con un’elevata umidità che manterrà l’aria piuttosto umida e fresca. In tutta la regione è in vigore un’allerta meteo per rischio idraulico a causa delle possibili esondazioni dei fiumi.

Nel pomeriggio, tra le 15.00 e le 17.00, l’orario della partita, si prevede una continuazione delle piogge con possibili temporali e grandinate. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 18°C, mentre i venti soffieranno moderati da nord-nordest a una velocità di circa 4-7 km/h. Nonostante il cielo coperto, la visibilità sarà buona, e non sono previsti fenomeni estremi nell’immediato.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno simili, con piogge che potrebbero intensificarsi localmente. Le precipitazioni dovrebbero diminuire verso sera, ma il cielo rimarrà nuvoloso fino a tarda notte.

