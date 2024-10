Valentini sulla B: “Palermo e Cremonese per budget e piazza devono puntare alla vittoria”

Marco Valentini, ex direttore sportivo dell’Ascoli (tra le altre), ha parlato del campionato di Serie B, analizzando anche la situazione del Palermo in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.

“Sulla carta Pisa, Frosinone, Sassuolo, Palermo e Cremonese devono giocarsi le prime posizioni – ha dichiarato -. Però allo stato attuale il Frosinone è indietro”.

“Inzaghi in B sta come Conte in Serie A: il Pisa è destinato a lottare per le prime posizioni. Palermo e Cremonese per budget e piazza devono puntare a vincere. Ma ci sono anche gli avversari”, conclude.