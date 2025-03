Modica – Milazzo, domenica il big match che vale mezza Serie D: le ultime notizie

Sarà dato domenica alle ore 15 allo stadio “Barone” il calcio d’inizio del match che vedrà protagoniste Modica e Milazzo, prima contro seconda, gara valevole per la 25^ giornata del campionato di Eccellenza girone B.

Grande cornice di pubblico

Allo stadio “Vincenzo Barone” è prevista una grandissima cornice di pubblico. La società Modica ha indetto la “Giornata Rossoblù” e sono attese sugli spalti almeno un migliaio di presenze. Non ci saranno invece i tifosi del Milazzo perché, su disposizione della Prefettura di Ragusa, non è concessa la vendita ai residenti della provincia di Messina.

Partita da tripla

Il big match può valere l’intera stagione. Il +3 in classifica del Modica, primo, sul Milazzo secondo potrebbe lasciare a disposizione dei rossoblù ragusani due risultati su tre, dal canto loro i mamertini con un successo riaprirebbero tutti i conti, ma con una sconfitta si ritroverebbero a -6 dal vertice con appena cinque gare ancora da giocare. Tra le mura amiche il Modica è imbattuto e ha ottenuto finora ben 9 vittorie e 3 pareggi, il Milazzo invece in trasferta ha perso solo una volta, conquistando 6 successi e 5 pareggi.





Ruolino di marcia

Il Modica sta viaggiando a vele spiegate e ha raccolto ben 13 punti sui 15 disponibili con 4 vittorie ed un solo pari nelle ultime cinque giornate. Il Milazzo invece sta vivendo un periodo di calo verticale con l’ultima vittoria che risale a oltre un mese fa e appena tre punti nelle ultime quattro giornate, frutto di tre pareggi e una sconfitta.

Sfida tra fantasisti

Quella tra Modica e Milazzo sarà pure l’occasione per vedere avversari due dei giocatori più talentuosi dell’intera categoria. Da un lato l’argentino Lucas Idoyaga, mancino delicatissimo e autore di 11 reti in campionato; dall’altro Giuseppe La Spada, siciliano doc, che ha già segnato 12 gol in questo torneo.

