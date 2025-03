Sampdoria, Semplici: “Rispettiamo il Palermo, ma noi vogliamo vincere”

Leonardo Semplici, allenatore della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Palermo e ha parlato della crescita della sua squadra in seguito al calciomercato invernale, che ha portato tanti rinforzi.

“Il gol segnato con il Bari ha dimostrato quanto siano utili i cross. Meritavamo la vittoria, ma ancora non abbiamo fatto nulla – afferma – . Dobbiamo avere maggiore consapevolezza in fase offensiva. Per la sfida contro il Palermo ci siamo preparati per vincere, come sempre, anche se rispettiamo il loro valore. La rosa a gennaio si è rinforzata, ora vogliamo dare continuità ai risultati”.

Sul Palermo, dice: “Pohjanpalo è un giocatore di grande valore, Altare lo conosce molto bene avendoci giocato insieme. Ma sono tanti i giocatori rosanero che hanno qualità, come Di Francesco, Brunori o Verre“.





Semplici parla anche delle scelte offensive: “Coda? Ci siamo parlati, sta bene e offre soluzioni. Ora sta svolgendo un lavoro specifico. Niang? Sono soddisfatto di tutti, hanno la mentalità per giocare alla pari con qualsiasi avversario. Loro due certamente possono convivere e giocare assieme: non vedo perché non dovrebbero, spero di farlo il prima possibile. Poi toccherà agli altri otto adattarsi, ma per ora il mio obiettivo era trovare solidità ed equilibrio“.

