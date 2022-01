MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Monopoli piazza il rinforzo per la seconda parte di stagione e pesca dalla Serie A. In Puglia arriva Alessandro Rossi, prodotto del vivaio biancoceleste (con esperienze alla Salernitana, al Venezia, alla Juve Stabia e alla Viterbese). Contratto di 6 mesi – con opzione e contro-opzione – più l’eventuale clausola per una seconda stagione.

IL COMUNICATO

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla S.S. Lazio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Rossi fino al 30.06.2022 con opzione e contro-opzione più opzione per il secondo anno.

L’attaccante romano classe ’97, cresciuto nel vivaio biancoceleste, ha siglato oltre 40 reti complessivamente nel campionato Primavera, esordendo in Serie A nella stagione 2016/17 nel match vinto 1-0 contro il Crotone. Nella stagione successiva si trasferisce alla Salernitana in Serie B, collezionando 27 presenze e 3 reti.

Rientrato alla Lazio per fine prestito, debutta nelle competizioni europee il 29 novembre 2018 disputando l’incontro della fase a gironi di Europa League; due settimane dopo entra in campo anche nella giornata seguente contro l’ Eintracht Francoforte.

A gennaio del 2019 viene ceduto in prestito al Venezia dove gioca 11 partite in B prima di rientrare nella capitale; a luglio dello stesso anno si trasferisce alla Juve Stabia, totalizzando 23 presenze e 1 gol. Terminato il prestito a Castellammare, ad agosto del 2020 viene ceduto in prestito in Serie C alla Viterbese, con la quale realizza 5 gol in 31 partite.

Nel suo palmarès, con la Primavera della Lazio Rossi vanta la vittoria del titolo di capocannoniere nel Campionato Primavera 2016/17, Coppa Italia e Supercoppa Primavera; con la prima squadra, la vittoria della Super Coppa Italiana nella stagione 2017/18.

Il nuovo attaccante del gabbiano si è aggregato al resto del gruppo ed è pronto ad iniziare ufficialmente la sua avventura in biancoverde.