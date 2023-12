Nedelcearu, il “giallo” dell’intervista. Il Palermo: “Dichiarazioni false”

Ionuț Nedelcearu non sta vivendo un periodo facile. Il difensore ha giocato solo 17 minuti in stagione dopo che nello scorso campionato era stato un titolare inamovibile. Cosa che gli è costata inevitabilmente la convocazione in nazionale rumena. E si parla di una possibile richiesta di trasferimento a gennaio, con l’apertura del mercato invernale. Dalla Romania si parla di un possibile ritorno alla Dinamo Bucarest, squadra nella quale il rumeno ha militato prima di venire in Italia.

In realtà, la posizione di Nedelcearu è al centro di un “giallo”, proprio nel giorno in cui è praticamente certo il ritorno in rosanero come titolare al posto di Lucioni, che si è fatto male, probabilmente nell’allenamento di giovedì (si parla di risentimento muscolare in un comunicato ufficiale della società diramato soltanto venerdì mattina). Che sia Nedelcearu il sostituto naturale di Lucioni lo ha confermato anche Corini nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Il “giallo” che riguarda Nedelcearu è riferito a una lunga intervista pubblicata online il 19 dicembre dal sito rumeno doardinamo.com. Il giocatore parla anche di un confronto già avvenuto con la società rosanero a proposito del futuro prossimo, ma la società oggi, tre giorni dopo, ha seccamente smentito che il giocatore abbia concesso un’intervista al giornale rumeno. Dichiarazioni “false”, sostiene l’ufficio stampa di viale del Fante, precisando che l’unica intervista rilasciata da Nedelcearu a un media rumeno (Pro TV) risale al mese di novembre.

Secondo quanto pubblicato dal sito, Nedelcearu avrebbe ammesso di attraversare un periodo difficile e di avere voglia di giocare. E sul possibile trasferimento alla Dinamo Bucarest sarebbe rimasto vago senza dire né sì né no.

