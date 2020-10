Il Catania sta rinascendo. Parola di Gaetano Nicolosi, maggior azionista della Sigi (e numero uno di fatto del nuovo corso etneo) che nel corso di un’intervista a “La Sicilia” ribadisce gli sforzi fatti – e ancora da fare – dalla nuova proprietà per rilanciare la formazione catanese.

Nicolosi afferma: “Lo sforzo finanziario è stato e resta notevole, ma siamo andati oltre rinnovando totalmente la squadra. Stiamo rinascendo. Confidiamo sempre nell’aiuto dei catanesi. Il nostro bancomat non ha disponibilità illimitata, resto dell’avviso che chi vuole bene e ama il Catania, a seconda della possibilità, deve offrire un contributo”.





Poi un aggiornamento sulla questione campo al “Massimino” (attualmente la squadra gioca a Lentini): “Ci siamo rivolti ad una ditta qualificata che sta effettuando un intervento tampone per far tornare il manto in condizioni accettabili. Dopo la partita con la Ternana dovremmo tornare su un terreno non più paragonabile ad un campo di patate”.

