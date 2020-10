“Quattro a due, un bilancio netto, ma che quest’anno potrebbe cambiare. Quella di domani al Barbera sarà una sfida nella sfida tra Boscaglia e Braglia, rispettivamente tecnici di Palermo e Avellino”. Le parole del Giornale di Sicilia per raccontare i due allenatori che domani si scontreranno attraverso la panchina.

Sono due esperti in promozioni. Boscaglia ne ha ottenuto due in Serie B in sole tre partecipazioni, arrivando due volte primo in classifica. L’altro allenatore, invece, vanta il doppio dei successi. Ma Braglia non “vince” da capolista dal campionato 2003/2004 di Serie C1, quando portò il Catanzaro in B.





Gli altri tre salti di categoria li ha ottenuti tramite i playoff. Nel girone C nessuno ha tutti i successi di Braglia, mentre Boscaglia insegue l’allenatore avversario a pari merito con Auteri del Bari. Una statistica che potrebbe cambiare già quest’anno.

