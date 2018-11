Il Palermo calcio tramite il proprio sito ufficiale comunica la messa in vendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello Stadio “Euganeo” per Padova-Palermo, incontro valido per la quindicesima giornata del campionato Serie B in programma sabato 8 dicembre 2018 alle ore 12.30.

Sarà possibile acquistare i tagliandi, al prezzo intero di 12 euro (più i di diritti di prevendita), presso i punti vendita del circuito di biglietteria Listicket e online su www.listicket.com. La vendita dei tagliandi è libera (no Fidelity Card/Supporter Card). I residenti nella regione Sicilia, potranno acquistare esclusivamente il biglietto per il Settore Ospiti/Curva Nord.

I nati dopo il 01/01/2005 avranno facoltà di accedere gratuitamente allo stadio solo facendo richiesta via mail all’indirizzo biglietteria@padovacalcio.it, ed allegando foto del biglietto del genitore/accompagnatore maggiorenne e copia del documento di identità del ragazzo. La richiesta va inoltrata entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 7 dicembre 2018. Diversamente i nati dopo il 01/01/2005 sprovvisti di biglietto non potranno accedere allo stadio, né acquistare il biglietto il giorno della gara. Qualora la richiesta venga soddisfatta, il biglietto verrà inviato direttamente all’indirizzo mail del richiedente in formato PDF e dovrà essere stampato su foglio A4 e portato allo stadio per poter accedere senza nessun cambio di titolo.

Le vendite saranno attive fino alle 19.00 di venerdì 7 dicembre 2018. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi di accesso presso la biglietteria dello Stadio. La capienza del settore ospiti è di 2000 unità.

