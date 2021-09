MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Niente da fare, Andrea Accardi mancherà anche per il match contro il Campobasso. Come riporta Il Giornale di Sicilia, il difensore rosanero ha subito un infortunio diverso da quello che lo attanagliava da tempo: un’infiammazione del tendine d’Achille proprio prima di partire per Viterbo (e affrontare il Monterosi).

Accardi è guarito invece dall’infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori fino al match con il Catanzaro: ciò è stato confermato dagli esami strumentali.

Il calciatore palermitano resta l’unico indisponibile in rosa: rimane da valutare una suo possibile convocazione per il match di lunedì sera con la Juve Stabia.