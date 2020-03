Domani, 9 marzo, in Lega si deciderà cosa fare per quanto riguarda il calendario di Serie D e più concretamente quando recuperare le partite rinviate. In attesa della decisione, come riportato da ‘Il Giornale di Sicilia’, il Palermo si allena costantemente.

“Pergolizzi non vuole assistere a cali di tensione“, con il campionato fermo è un qualcosa che potrebbe accadere. Ma bisogna tenere alta l’asticella ed evitare che questa interruzione abbia ripercussioni sul cammino rosa verso la Serie C. Continueranno quindi gli allenamenti a porte chiuse al ‘Barbera’.







E continuano al momento anche i divieti assoluti di lasciare la città e di far venire a Palermo tifosi provenienti dal Nord Italia. Nonostante l’emergenza, il Palermo c’è e lavora.

