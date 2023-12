Palermo all’esame Cremonese: in trasferta nessuno come i grigiorossi

Sarà un “Boxing Day” di fuoco per il Palermo. I rosanero, davanti ai propri tifosi, affronteranno la Cremonese di Giovanni Stroppa, reduce da una roboante vittoria casalinga contro il Modena: 4 – 0 il risultato finale a favore dei grigiorossi, maturato nei primi 38 minuti di gioco.

I lombardi sono una delle squadre più temute del campionato sia per l’organico, rimasto competitivo nonostante la retrocessione in Serie B, sia per il rendimento esterno. Infatti, con i 17 punti conquistati lontano dallo “Zini” (cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta), la Cremonese è la squadra più performante in trasferta della cadetteria. I grigiorossi, inoltre, hanno dato uno strappo importante nell’ultimo periodo, vincendo 7 delle ultime 10 partite giocate, conquistando più punti di tutte le avversarie, comprese le due capoliste Parma e Venezia.

Per prolungare questo periodo di forma, il tecnico Stroppa schiererà al “Barbera” il consueto 3-5-2 (QUI le probabili formazioni) con la coppia d’attacco formata da Franco Vazquez e Massimo Coda. Grande attesa per il nuovo ritorno dell’italo-argentino a Palermo, città che lo ha accolto e fatto maturare: Vázquez ha disputato 105 partite di campionato in rosanero, tra Serie A e Serie B, segnando 22 gol e servendo 21 assist. Fioccano le assenze per gli ospiti, costretti a rinunciare anche a Charles Pickel, reduce da una splendida doppietta contro il Modena.

Il Palermo dovrà dunque dare il massimo contro un avversario molto pericoloso, soprattutto in trasferta, sfruttando al meglio i propri punti di forza: la ritrovata vena realizzativa dei suoi attaccanti e la forza sul gioco aereo. I precedenti giocati in Sicilia tra le due squadre vanno incontro ai rosanero, dato che l’ultima (e unica) vittoria della Cremonese al “Renzo Barbera” risale al novembre 1936; per il resto 6 vittorie e 5 pareggi per i rosanero.

LEGGI ANCHE

PALERMO – CREMONESE, I CONVOCATI DI STROPPA

PALERMO – CREMONESE, I CONVOCATI DI CORINI