Lorenzo Lucca rimane a Palermo, L’attaccante rosanero non è partito con la squadra e non sarà a disposizione di Filippi per l’importante trasferta in Campania contro la Juve Stabia valida per la seconda gara dei playoff.

Il giovane bomber non scenderà in campo, nonostante giorni fa si parlasse di un suo possibile rientro per la gara con il Teramo. Segno evidente che il suo infortunio, come evidenziato da Stadionews già la scorsa settimana, è probabilmente più serio del previsto.





Alberto Almici, invece, è salito sul pullman. Il difensore, infortunatosi nella gara contro il Bari del 18 aprile, a sorpresa è salito sul mezzo che condurrà la formazione di viale del Fante alla nave. Anche Odjer nel gruppo alla volta della Campania, così come Crivello.

Gli altri assenti confermati che non partiranno alla volta di Castellammare sono invece Somma, Palazzi, Rauti e Fallani. La squadra inizierà il suo viaggio in nave all’incirca alle 21.30 di questa sera per arrivare in Campania domani mattina.

