Domenica si è svolto un altro giro di tamponi per il gruppo squadra del Palermo. Dopo i sei negativi del precedente turno, l’elenco si allunga con altri quattro elementi (di cui tre calciatori).

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea che per questi ultimi negativi non ci sono possibilità di ottenere l’idoneità sportiva per la trasferta di Catanzaro, ma comunque è un’ottima notizia. La fase acuta dell’emergenza Covid sembra ormai alle spalle.





Per la gara di Catanzaro, invece, tornano a disposizione almeno due centrali difensivi: Accardi e Marconi. Entrambi sono risultati negativi dopo i tamponi effettuati venerdì. Un ritorno importante, che permette al Palermo di avere una formazione “sensata” nella sfida di mercoledì.

Fronte recupero positivi al Covid, si punta al derby col Catania. Al momento, sono rimasti in sei che ancora aspettano l’esito del tampone, due dei quali in attensa del primo ciclo di esami dopo i dieci giorni di isolamento.

