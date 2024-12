Palermo, ancora contestazione dei tifosi: in curva 7 striscioni polemici

“Un altro anno di favole buttato al vento: squadra e società, totale fallimento“. È questo il più grande di una serie di striscioni esposti in Curva Nord già prima dell’inizio di Palermo – Bari.

Continua la contestazione al “Renzo Barbera”: dopo la partita contro il Catanzaro e quella in trasferta in casa del Sassuolo i tifosi hanno continuato a intonare cori contro Gardini, De Sanctis e Dionisi, invitandoli ad andare via.

Inoltre, allo striscione già citato, ne sono stati aggiunti altri sei, leggermente più piccoli, che recitano i seguenti messaggi, delle parole pronunciate dalla dirigenza adesso presa di mira dai tifosi: “Palermo tra le big”, “Rosa ampia e completa”, “Calciatori grintosi e determinati”, “Promozione diretta”, “In tre anni Serie A”, “Progetto forte e vincente“.





Infine, resta presente lo striscione già esposto al Mapei Stadium contro il Sassuolo: “Solo la maglia“.