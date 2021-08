MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il giovane Aziz Toure saluta i rosanero. Il giovane centrocampista del Palermo Primavera – originario della Costa d’Avorio – lascia infatti la Sicilia (in prestito) e sarà un nuovo innesto della formazione primavera del Napoli (che milita in Primavera 1). Come riportato da Tuttomercatoweb, l’intesa per il prestito è raggiunta.

Dopo aver saltato il ritiro precampionato con il Palermo a causa di alcuni acciacchi fisici, per Toure (in panchina nel match di Serie C contro il Latina) era arrivato di fatto la “promozione” in prima squadra, così come per alcuni altri giovani rosanero che quest’anno sono stati “aggregati” ai grandi e faranno la spola tra prima squadra e formazione Primavera.

Adesso per lui (giunto in Italia nel 2017, su un barcone partito dalla Libia) si aprono le porte di una società di Serie A e di una formazione Primavera che milita nella massima serie giovanile. La favola di Aziz Toure continua.

