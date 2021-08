MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La gloriosa giornata in cui il Palermo sfidò l’Inter in finale Coppa Italia – vissuta e commentata in modo immaginario – da Renzo Barbera e Ignazio Majo Pagano, due figure “sacre” della storia rosanero, il presidentissimo che dà il nome allo stadio e il padre fondatore del Palermo.

Nasce così il libro di Enrico Buccheri, intitolato “Renzo e Ignazio – Due chiacchiere in attesa della partita”, pubblicato in questi giorni da Edizioni Kemonia, una piacevolissima conversazione tra due icone del calcio rosanero che si scambiano i ricordi di una storia ultracentenaria, rievocando i grandi campioni del passato e paragonandoli ai calciatori protagonisti della finale ma anche delle vittoriose partite (contro Parma, Chievo e Milan) che hanno proiettato i rosa verso quella giornata indimenticabile.

Il filo conduttore del racconto, che inizia con l’arrivo dei tifosi allo stadio e termina con il triplice fischio finale, è infatti la passione per i colori rosanero che è sempre stata vissuta intensamente

non soltanto dai tifosi ma anche dai giocatori che hanno indossato la maglia rosa e che sono stati riconoscenti per l’affetto e l’accoglienza ricevuti durante la loro permanenza a Palermo.

Il libro parla di calcio ma in ogni capitolo c’è un protagonista invisibile che è l’amore per la propria città, manifestato attraverso il tifo per la squadra rosanero che, soprattutto per gli emigrati, diventa il sostituto del cordone ombelicale reciso con la partenza dalla Sicilia.

Il libro è disponibile nelle librerie, ma non solo. L’acquisto di “Renzo e Ignazio – Due chiacchiere in attesa della partita” è possibile anche su www.amazon.it, www.mondadoristore.it, www.LaFeltrinelli.it, www.hoepli.it, www.libroco.it, www.ibs.it, www.libreriauniversitaria.it, www.unilibro.it, www.libraccio.it.

