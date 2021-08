MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Alle ore 20 finirà il calciomercato di Serie C e il Palermo prova il colpo dell’ultim’ora: l’intenzione del club rosanero è quella di portare a casa uno scambio che vede coinvolti Michele Somma e Luca Crescenzi del Como.

Nel caso in cui riuscisse, il Palermo vincerebbe su più fronti: Filippi si libererebbe di quello che considera un esubero e troverebbe un difensore esperto che è sembrato servire viste le prime uscite di campionato. In più la società eliminerebbe l’ingaggio più pesante della rosa.

Sarebbe pure accontentato il calciatore, che per tutta la sessione di mercato ha aspettato offerte dalla Serie B. Come riporta Il Giornale di Sicilia, l’operazione non si è ancora sbloccata e la fine del mercato è imminente.

