Alessio Buttaro potrebbe essere l’alternativa di Corini per la fascia destra, soprattutto dopo lo stop di Di Mariano. Ciò è emerso dall’ultimo match in cui il giocatore scuola Roma è apparso tra i più in forma e ha trovato anche la rete. Ne parla il Giornale di Sicilia.

Buttaro, che ha vinto la C con i rosa, è stato indicato dai tifosi come l’Mvp della sfida con un gradimento dell’82%: si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa e ora è tornato protagonista.

Sul quotidiano, spazio anche al focus su Marco Sala, anche lui protagonista ma in negativo contro il Como, per un’ingenuità difensiva che ha portato al rigore e al conseguente pari della formazione di Longo. Un episodio per certi versi sfortunato, che aggiunto agli infortuni in stagione, non ha permesso all’esterno – tra i più in forma nel match col Benevento – di esprimersi al meglio.

