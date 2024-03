Palermo C5, quarta vittoria di fila: battuto il Bonifato Alcamo

Il Palermo Calcio a5 non si ferma più: quarta vittoria consecutiva della compagine rosanero che continua la sua corsa verso i playoff. L’ultimo successo è arrivato in casa del Bonifato Alcamo dove i rosa si sono imposti per 3 – 1.

Il primo tempo è equilibrato ma finisce con il Palermo in vantaggio di una rete, quella di Mineo. Nella ripresa i padroni di casa pareggiano con Di Giuseppe, ma i rosanero la vincono alla fine grazie ai gol di Ingrassia e Rizzuto.

Il Palermo resta terzo in classifica continuando ad alimentare il sogno playoff. Prossimo impegno del Palermo C5 in programma sabato 9 marzo alle 18.15 quando, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, andrà di scena il derby contro la capolista Cus Palermo.