Palermo – Catanzaro 1 – 2, le pagelle dei quotidiani

Il Palermo incassa la seconda sconfitta di fila e perde col Catanzaro tra le sue mura. Un copione ormai noto per i rosa che non giocano la peggior partita del torneo ma non riescono ad incidere in avanti. La maggioranza dei voti nei maggiori quotidiani di oggi sono sotto la sufficienza.

I voti dei quotidiani

Giornale di Sicilia: Desplanches 5.5; Nedelcearu 5,5, Nikolaou 6 (dal 34′ s.t. Baniya s.v.), Ceccaroni 6; Di Mariano 5.5, Segre 5.5, Ranocchia 6 (dal 34′ s.t. Gomes s.v.), Lund 5; Le Douaron 5 (dal 23′ s.t. Insigne 5), Henry 4.5 (dal 23′ s.t. Brunori 6), Di Francesco 5 (dal 42′ Verre s.v.).

Gazzetta dello Sport: Desplanches 5.5; Nedelcearu 6, Nikolaou 6 (dal 34′ s.t. Baniya s.v.), Ceccaroni 5.5; Di Mariano 6, Segre 5.5, Ranocchia 6 (dal 34′ s.t. Gomes s.v.), Lund 5.5; Le Douaron 5.5 (dal 23′ s.t. Insigne 6), Henry 5 (dal 23′ s.t. Brunori 6), Di Francesco 6 (dal 42′ Verre s.v.).





Corriere dello Sport: Desplanches 6; Nedelcearu 5,5, Nikolaou 6 (dal 34′ s.t. Baniya s.v.), Ceccaroni 6; Di Mariano 5.5, Segre 5.5, Ranocchia 6 (dal 34′ s.t. Gomes s.v.), Lund 5.5; Le Douaron 5.5 (dal 23′ s.t. Insigne 5.5), Henry 5 (dal 23′ s.t. Brunori 6), Di Francesco 6 (dal 42′ Verre s.v.).

Tuttosport: Desplanches 5.5; Nedelcearu 5,5, Nikolaou 6 (dal 34′ s.t. Baniya s.v.), Ceccaroni 6; Di Mariano 5.5, Segre 5.5, Ranocchia 6 (dal 34′ s.t. Gomes s.v.), Lund 5; Le Douaron 5 (dal 23′ s.t. Insigne 5), Henry 4.5 (dal 23′ s.t. Brunori 6), Di Francesco 5 (dal 42′ Verre s.v.).